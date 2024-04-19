В Кельне снова начали дело о пропаже экс-владельца OBI Хауба

Кристиан Хауб (Фото: Matthias Balk / dpa / Global Look Press)

Прокуратура немецкого Кельна начала расследование в отношении Кристиана Хауба, брата миллиардера Карла-Эривана Хауба, экс-главы холдинга Tengelmann Group, который владеет в том числе сетью магазинов OBI. С 2021 году Карл-Эриван Хауб числится погибшим. По версии следствия, Кристиан солгал о смерти Карла-Эривана, сообщили немецкому агентству новостей DPA в ведомстве.

«Расследуются данные о том, что брат пропавшего Кристиан Хауб в мае 2021 года дал показания в окружном суде Кельна, часть из которых оказалась ложной», — сообщили в прокуратуре (цитата по Wirtschaftswoche). По данным ведомства, обвиняемый мог обладать «достоверными доказательствами» того, что его пропавший брат жив.

Ранее немецкая телекомпания RTL опубликовала расследование, согласно которому, Карл-Эриван Хауб может жить с россиянкой Вероникой Ермоловой в Москве. По данным компании, они в разные годы находились одновременно в Москве, Сочи и других городах, а в мае 2009 года ехали в одном ночном поезде по маршруту Москва — Петербург, но в разных купе. Журналисты также предположили, что Кристиан Хауб был в курсе инсценировки гибели, но лгал.

Миллиардер пропал во время катания на лыжах в Альпах в 2018 году, его тело так и не нашли. Хауб был главой и совладельцем немецкой сети супермаркетов Tengelmann Group. На 2018 год состояние его семьи оценивалось Forbes в $6,4 млрд, он был одним из самых богатых немцев. У него остались жена и двое детей.

В мае 2023 года Stern опубликовало снимки Хауба, которые, как утверждается, были сделаны в Москве в 2021 году. По данным издания, сходство мужчины на фотографии с миллиардером составляет около 90%.