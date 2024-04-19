Медведев прокомментировал подготовку покушения на Зеленского
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал публикации о подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского.
«Вполне вероятно, это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации», — написал он в телеграм-канале.
Накануне, 18 апреля, Служба безопасности и офис генпрокурора Украины сообщили о задержании гражданина Польши. По их данным, он сотрудничал с российскими спецслужбам и предложил им помощь в подготовке покушения на Зеленского, когда тот приедет в Польшу. Мужчина должен был передать данные о мерах безопасности в польском аэропорту Жешув-Ясёнка, считает следствие.
Москва неоднократно опровергала планы убить Зеленского. В начале марта 2024 года первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у России «есть задачи поважнее» — выполнение целей военной операции.
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