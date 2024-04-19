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Военная операция на Украине ,  
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Медведев прокомментировал подготовку покушения на Зеленского

Медведев допустил, что Запад решил ликвидировать Зеленского
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал публикации о подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского.

«Вполне вероятно, это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации», — написал он в телеграм-канале.

СБУ заявила о задержании поляка за подготовку покушения на Зеленского
Политика
Фото:Heiko Becker / dpa / Global Look Press

Накануне, 18 апреля, Служба безопасности и офис генпрокурора Украины сообщили о задержании гражданина Польши. По их данным, он сотрудничал с российскими спецслужбам и предложил им помощь в подготовке покушения на Зеленского, когда тот приедет в Польшу. Мужчина должен был передать данные о мерах безопасности в польском аэропорту Жешув-Ясёнка, считает следствие.

Москва неоднократно опровергала планы убить Зеленского. В начале марта 2024 года первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у России «есть задачи поважнее» — выполнение целей военной операции.

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Дмитрий Медведев Владимир Зеленский покушение Украина
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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