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Палестино-израильский конфликт ,  
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Арабские дипломаты покинули Совбез ООН во время выступления Израиля

Дипломаты арабских стран покинули Совбез ООН во время выступления Израиля
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Представители арабских стран покинули зал, где проходило заседание Совета безопасности ООН, когда там начал выступать постоянный представитель Израиля Гилад Эрдан, передает «РИА Новости».

На видео с трансляции заседания видно, как два мужчины встают со своих мест и выходят из помещения перед выступлением израильского дипломата.

На встрече членов Совбеза обсуждалась резолюция о полноправном членстве Палестины в ООН. Палестинская сторона ранее отмечала, что это решение «даст надежду палестинскому народу на достойную жизнь в рамках независимого государства».

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Фото:Eduardo Munoz / Reuters

Однако США наложили вето на документ, и резолюция не была принята. Американский постоянный представитель в ООН Роберт Вуд объяснил, что остаются нерешенными вопросы о том, соответствует ли Палестина критериям, позволяющим считаться государством. «Мы давно призывали Палестинскую администрацию провести необходимые реформы, чтобы помочь установить атрибуты готовности к государственности», — сказал Вуд.

Израильская сторона тоже указывала, что Палестина не соответствуют критериям, необходимым для полноправного членства в ООН. Среди таковых постпред Гилад Эрдан перечислил постоянное население, определенная территория, правительство и способность вступать в отношения с другими государствами.

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Теги
Израиль Палестина Совбез ООН резолюция
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