Арабские дипломаты покинули Совбез ООН во время выступления Израиля
Представители арабских стран покинули зал, где проходило заседание Совета безопасности ООН, когда там начал выступать постоянный представитель Израиля Гилад Эрдан, передает «РИА Новости».
На видео с трансляции заседания видно, как два мужчины встают со своих мест и выходят из помещения перед выступлением израильского дипломата.
На встрече членов Совбеза обсуждалась резолюция о полноправном членстве Палестины в ООН. Палестинская сторона ранее отмечала, что это решение «даст надежду палестинскому народу на достойную жизнь в рамках независимого государства».
Однако США наложили вето на документ, и резолюция не была принята. Американский постоянный представитель в ООН Роберт Вуд объяснил, что остаются нерешенными вопросы о том, соответствует ли Палестина критериям, позволяющим считаться государством. «Мы давно призывали Палестинскую администрацию провести необходимые реформы, чтобы помочь установить атрибуты готовности к государственности», — сказал Вуд.
Израильская сторона тоже указывала, что Палестина не соответствуют критериям, необходимым для полноправного членства в ООН. Среди таковых постпред Гилад Эрдан перечислил постоянное население, определенная территория, правительство и способность вступать в отношения с другими государствами.
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