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Вильфанд рассказал об одновременно зимней и летней погоде в России

Вильфанд: в европейской части России наблюдается зимняя и летняя погода сразу

На севере европейской части России температура воздуха прогнозируют на 7-10 градусов ниже нормы, когда как на юге — выше на 6-8 градусов, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, из-за этого в европейской части страны будет одновременно и летняя, и зимняя погода.

«Поскольку страна у нас огромная, то и весна наступает совершенно разная. <...> Различие очень большое — на юге настоящая летняя погода, а на севере — совершенно февральская», — сказал Вильфанд. Он уточнил, что подобная разница создает опасную ситуацию, когда температура становится настолько низкой.

Вильфанд назвал регион с похолоданием до минус 32 градусов
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Вильфанд отметил, что в Краснодарском крае воздух прогреется до плюс 30-31 градуса, в Крыму — до плюс 27-29 градусов. Одновременно с этим в Курганской и Челябинской областях температура будет на 7-9 градусов выше нормы — плюс 20-25 градусов.

На севере европейской России, в Нарьян-Маре, Архангельске, напротив, очень холодная погода — на 7-10 градусов ниже нормы. «Это означает, что температуры и ночные, и дневные отрицательные, причем ночные будут около минус 20 градусов», — уточнил Вильфанд.

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