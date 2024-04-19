«Москвич» оценил риск банкротства из-за иска гонконгской компании о долге

Автомобильный завод «Москвич» отрицает обстоятельства банкротства, несмотря на планы гонконгской компании обратиться по этому поводу в суд. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба автозавода.

«Опубликованное от лица «Силвер бейзис (HK) инвестмент девелопмент компани лимитед» сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО МАЗ «Москвич» является информированием о возможной подаче заявления и не отражает реальное финансовое состояние завода», — говорится в сообщении.

Пресс-служба «Москвича» заявила об отсутствии у него сведений о предъявлении иностранным контрагентом исполнительного листа в установленном законом порядке. Также в компании заявили, что у них есть право на обжалование вынесенных судебных актов.

Кроме того, автозавод счел действия гонконгской компании нацеленными на подрыв деловой репутации «Москвича».

Речь идет о компании Silver Basis Investment Development Company, которая зарегистрирована в Гонконге и была поставщиком компонентов автозавода, когда тот еще принадлежал Renault.

В 2020 году «Москвич» (тогда был «Рено Россия») и Silver Basis Investment Development заключили договор на оснастку для серийного производства комплектующих для автомобилей марки Renault. Работы были выполнены, однако заказчик — российский автозавод — не оплатил их в полном объеме.

В августе 2023 года гонконгская компания подала иск с требованием взыскать с «Москвича» €2,5 млн долга и €124 тысяч неустойки по договору. Суд частично удовлетворил иск, но автозавод подал апелляцию, объяснив, что против него были введены санкции США. В итоге суд оставил жалобу без удовлетворения.

17 апреля 2024 года «Интерфакс» со ссылкой на материалы судебной картотеки сообщил, что Silver Basis собирается обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании «Москвич» банкротом. В качестве причины названо наличие у завода задолженности, которая подтверждается решением суда от 24 ноября 2023 года.