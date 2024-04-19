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Военная операция на Украине ,  
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Оператор подтвердил повреждение газопровода в Харьковской области

Оператор ГТС Украины подтвердил повреждение газопровода в Харьковской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Газопровод, который накануне взорвался в Харьковской области, получил повреждение, сообщил оператор газотранспортной системы Украины в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

«В Харьковской области сегодня вечером был поврежден газопровод. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В пресс-службе оператора уточнили, что соответствующие службы находятся на месте происшествия и при первой возможности начнут работы по ликвидации аварии. Причину инцидента там не назвали.

В Харьковской области взорвался трубопровод
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

18 апреля украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрыве трубопровода в Харьковской области. Очевидцы рассказали, что в радиусе 40 м от места взрыва плавился асфальт, столб пламени достигал около 70 м.

В конце января компания «Нафтогаз Украины» сообщала о еще одном случае повреждения трубопровода на территории Харькова. Тогда также произошел пожар, который был достаточно быстро ликвидирован.

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Теги
Харьковская область газопровод Украина взрыв
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