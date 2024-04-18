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Врач рассказала о состоянии девочки с «маской Бэтмена» перед операцией

Врач рассказала о состоянии девочки с «маской Бэтмена», лечащейся в России

Четырехлетней девочке из США Луне Феннер, которой в 2019 году в Краснодаре удалили большое родимое пятно на лице («маску Бэтмена»), сделают несколько пластических операций по коррекции рубцов в Центре лечения гигантских невусов МЕДСИ в Санкт-Петербурге. Об этом РБК сообщила руководитель и ведущий хирург Центра, доктор медицинских наук Ольга Филиппова.

Первую операцию планируют провести в пятницу, 19 апреля. Сейчас девочку госпитализировали, она сдала анализы и прошла предоперационный осмотр, в том числе детского онколога-дерматолога. По словам Филипповой, ребенок здоров и находится в удовлетворительном состоянии, однако устал после долгого перелета.

Как пояснила хирург, в пятницу Феннер будет проведена имплантация трех тканевых экспандеров под оставшиеся участки здоровой кожи на лице. «С помощью тканевых экспандеров будет выполнятся растяжение кожи, благодаря чему через 1,5 месяца у ребенка будут избытки здоровых тканей», — рассказала Филиппова.

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Общество

Вторая операция запланирована на июнь. Экспандеры будут убраны и девочке удалят рубцы. Пластика будет проведена полученными от растяжения избытками тканей. Врачи собираются сделать Феннер операцию верхнего века левого глаза, чтобы она могла закрывать его во время сна.

Лечение планируется проводить в пять этапов, интервалы между ними составят пять-шесть месяцев, сообщила Филиппова. Таким образом, в общей сложности лечение ребенка будет длиться около двух с половиной лет. При этом в Санкт-Петербурге, по словам хирурга, Феннер будет оставаться только до июня.

«Мама Луны выбирала врача на основе результатов «до / после», а также ориентировалась на используемые методики и цены», — объяснила врач. Филиппова добавила, что общалась с мамой девочки — Кэролл Феннер — еще во время лечения ребенка в Краснодаре.

«Мы планируем удалить рубцы, устранить укорочение века и вернуть коже здоровый гладкий вид», — резюмировала хирург.

Луна Феннер родилась с меланоцитарным невусом — темным родимым пятном на пол-лица. Американские врачи установили, что девочка здорова, но отмечали вероятность того, что родинка может перерасти в меланому — рак кожи.

Мать девочки говорила, что страховая компания отказывалась покрывать платное лечение в США. После этого с Феннер связался российский врач, который рассказал, что в России есть новый метод лечения — менее инвазивный. В октябре 2019 года шестимесячной девочке провели первую операцию по удалению родимого пятна в Краснодаре.

По информации «Коммерсантъ — Кубань», всего до 2021 года включительно Луне Феннер сделали шесть операций. Мать девочки пояснила изданию, что обратилась за медицинской помощью к врачам Санкт-Петербурга не из-за претензий к краснодарскому хирургу, а из-за потребности провести пластические операции в эстетических целях.

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Теги
Санкт-Петербург Операция пластическая операция новости
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