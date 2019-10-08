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В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на городскую клинику лазерной фотодинамической терапии. В США девочке отказались проводить операцию.

Как сообщала ранее «Живая Кубань», краснодарские врачи взялись за лечение девочки после того, как ее отказались лечить в Нью-Йорке и Бостоне.  Девочка родилась с меланоцитарным невусом — темным родимым пятном на пол-лица, в ее случае напоминающим по форме маску супергероя Бэтмана. Для полного удаления пятна с лица Феннер придется перенести около 80 операций. 

По словам исполнительного директора клиники Андрея Алексуткина, никаких осложнений и непредвиденных ситуаций не было. Операция длилась всего час и проходила под местной анестезией. Процедуру по удалению родимого пятна проводил лазерный хирург Павел Попов.

Сейчас девочка находится дома и чувствует себя хорошо, отеков и температуры у нее не было, а врачи наблюдают за ее состоянием, добавил Алексуткин. «Мы сможем после этого определиться по времени, сколько проходит регенерация тканей для того, чтобы уже более точно скорректировать время лечения Луны», — сказал исполнительный директор.

Как передавал ABC News, невус Феннер оказался доброкачественным, однако врачи сообщали о повышенном риске рака кожи (меланомы), особенно если пятно будет расти.

Теги: Краснодар, операция, дети, США
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