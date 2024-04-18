СК возбудил уголовное дело после нападения на журналистов «Известий» в Москве

СК завел дело после нападения на съемочную группу «Известий» в Москве

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

После нападения на журналистов «Известий» во время съемок в Москве возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

По версии следствия, во время нападения съемочная группа телеканала находилась в жилом доме на улице Мосфильмовская и «осуществляла свою профессиональную деятельность в соответствии с редакционным заданием». Когда журналисты были на лестничной площадке, один из жителей дома напал на них и повредил видеокамеру.

Дело начали по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов с применением насилия (ч. 3 ст. 144 УК), максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок до шести лет.

Следователи изучают обстоятельства произошедшего, допрашивают очевидцев и изучают записи с камер видеонаблюдения.

«Известия» уточнили, что инцидент произошел во время съемок в доме, в котором проживает Вероника Ермилова. Ее связывают с немецким миллиардером Карлом-Эриваном Хаубом, исчезнувшим в 2018 году и считавшимся с тех пор погибшим.

Накануне, 17 апреля, немецкая телекомпания RTL сообщила, что провела расследование, результаты которого показали, что Хауб может жить с Ермиловой в Москве.

Охрана дома «беспрепятственно» пропустила съемочную группу в дом Ермиловой, заявили в «Известиях». Однако после этого из ее квартиры вышел мужчина, который «стал себя агрессивно вести и обвинять журналистов в незаконном проникновении», а также «выхватывать оборудование и ломать его».

«При этом мужчина заявил, что не знает ничего о миллиардере», — говорится в публикации «Известий».