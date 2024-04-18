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Посольство ФРГ ответило на слова Захаровой о церемонии в память узников

Посольство ФРГ ответило на слова Захаровой о годовщине освобождения концлагерей
Фото: Carsten Koall / Getty Images
Фото: Carsten Koall / Getty Images

Посольство Германии в России не может подтвердить слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что власти ФРГ выступили против участия представителей России в мероприятиях по случаю 79-годовщины освобождения узников концентрационных лагерей. Об этом заявили РБК в диппредставительстве.

«Посольство не может подтвердить заявление госпожи Захаровой на основании собственных знаний. В принципе мемориальные объекты вольны выдавать приглашения или нет», — заявил РБК глава отдела прессы и связей с общественностью посольства ФРГ в России Бернд Хайнце.

Ранее Захарова заявила, что посольство России в Берлине получило уведомление о нежелательности участия официальных российских представителей в траурных мероприятиях в память об освобождении узников концлагерей. МИД назвал решение немецкой стороны «провокационным выпадом».

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Международный день освобождения узников нацистских концлагерей ежегодно отмечается во всем мире 11 апреля. В 1945 году в этот день заключенные Бухенвальда подняли вооруженное восстание, взяли лагерь под контроль и удерживали до прихода союзных войск. Концлагерь был основан летом 1937 года. Через него прошли примерно 250 тыс. узников, более 56 тыс. человек погибли.

В марте 2022 года администрация мемориальных комплексов «Бухенвальд» и «Дора-Миттельбау» отказала российским и белорусским чиновникам в участии в памятной церемонии. В 2023-м Москва также не получала официального приглашения на мероприятие, сообщал российский генконсул в Лейпциге Андрей Дронов.

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Теги
посольство Германия новости Мария Захарова концлагерь узник концлагеря
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