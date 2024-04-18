Посольство ФРГ ответило на слова Захаровой о церемонии в память узников

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Посольство Германии в России не может подтвердить слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что власти ФРГ выступили против участия представителей России в мероприятиях по случаю 79-годовщины освобождения узников концентрационных лагерей. Об этом заявили РБК в диппредставительстве.

«Посольство не может подтвердить заявление госпожи Захаровой на основании собственных знаний. В принципе мемориальные объекты вольны выдавать приглашения или нет», — заявил РБК глава отдела прессы и связей с общественностью посольства ФРГ в России Бернд Хайнце.

Ранее Захарова заявила, что посольство России в Берлине получило уведомление о нежелательности участия официальных российских представителей в траурных мероприятиях в память об освобождении узников концлагерей. МИД назвал решение немецкой стороны «провокационным выпадом».