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Технологии и медиа ,  
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Глава NASA заявил о скрытом военном присутствии Китая в космосе

Глава NASA заявил о скрытом военном присутствии Китая в космосе
Билл Нельсон
Билл Нельсон (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Китай использует гражданские космические полеты и исследования для маскировки военных программ, заявил глава NASA Билл Нельсон на заседании комитета по ассигнованиям палаты представителей конгресса США. Трансляцию заседания в YouTube вела пресс-служба комитета.

В ходе слушаний комиссия рассматривала запрос агентства по бюджету на 2025 финансовый год. Нельсон отвечал на вопросы об итогах работы NASA за год и планах на будущее, а также противостоянии США и Китая в космосе.

Глава NASA подчеркнул, что страны участвуют в космической гонке.

«Китай добился невероятных успехов, особенно за последние десять лет. Но они очень-очень скрытны. Мы считаем, что их так называемая гражданская программа — это военная программа», — сказал Нельсон.

Чтобы сохранить преимущество США над Китаем в космосе, Вашингтону необходимо вкладывать средства в лунную программу, заявил Нельсон. Глава NASA напомнил комиссии, что Китай планирует высадить тайконавта на Луне в 2030 году.

Нельсон считает, что в случае успешной высадки на Луну Китай объявит своей собственностью часть космического пространства.

«Меня беспокоит то, что Китай придет первым и скажет: «Это наша территория, держитесь подальше», — пояснил он.

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Глава NASA неоднократно высказывал опасения по поводу темпов развития космической программы Китая. В частности, летом 2021 года он признал, что Вашингтон и Пекин находятся в состоянии космической гонки и не наладят сотрудничество в космосе.

В январе 2024 года Нельсон заявил, что КНР может закрепиться в богатых ресурсами районах Луны и не допустить туда США. Вашингтону нужно следить за тем, чтобы Пекин «не добрался до места на Луне под видом научных исследований», подчеркнул он.

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