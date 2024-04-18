С актера-иноагента Трескунова суд взыскал ₽10 тыс. долгов по коммуналке
Мировой судья участка № 340 московского района Восточное Дегунино взыскал с актера Семена Трескунова (признан иноагентом) задолженность по коммунальным услугам в размере более 10 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.
«С должника Трескунова Семена Алексеевича <...> взыскана задолженность по оплате коммунальных услуг в размере более 10 тыс. руб. », — говорится в сообщении.
Иск в отношении артиста подало государственное бюджетное учреждение «Жилищник района Восточное Дегунино».
24-летний актер известен ролями в фильмах «Волшебник», «Хороший мальчик» и сериале «Ивановы-Ивановы».
После начала военной операции на территории Украины артист уехал из России. В интервью он выступал с критикой действий российских военных в соседней стране. В марте 2024 года Трескунова признали иноагентом. По версии Минюста, актер «распространял недостоверную информацию» о решениях и политике российских властей.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники