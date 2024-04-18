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С актера-иноагента Трескунова суд взыскал ₽10 тыс. долгов по коммуналке

С актера-иноагента Трескунова суд взыскал ₽10 тыс. долгов по коммуналке
Семен Трескунов (признан иноагентом)
Семен Трескунов (признан иноагентом) (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Мировой судья участка № 340 московского района Восточное Дегунино взыскал с актера Семена Трескунова (признан иноагентом) задолженность по коммунальным услугам в размере более 10 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

«С должника Трескунова Семена Алексеевича <...> взыскана задолженность по оплате коммунальных услуг в размере более 10 тыс. руб. », — говорится в сообщении.

Иск в отношении артиста подало государственное бюджетное учреждение «Жилищник района Восточное Дегунино».

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Фото:Андрей Любимов / РБК

24-летний актер известен ролями в фильмах «Волшебник», «Хороший мальчик» и сериале «Ивановы-Ивановы».

После начала военной операции на территории Украины артист уехал из России. В интервью он выступал с критикой действий российских военных в соседней стране. В марте 2024 года Трескунова признали иноагентом. По версии Минюста, актер «распространял недостоверную информацию» о решениях и политике российских властей.

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Теги
иноагент актер коммунальные услуги
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