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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Google уволила 28 сотрудников за бунт против сотрудничества с Израилем

Google уволила 28 сотрудников за протест против контракта с властями Израиля
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Корпорация Google уволила 28 сотрудников, которые устроили протест против контракта корпорации с правительством Израиля. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на распространенное внутри компании электронное письмо вице-президента Google по глобальной безопасности Криса Рэкоу.

Протесты проходили в офисах корпорации в Нью-Йорке и городе Саннивейл в штате Калифорния. Работники выступили против контракта Google с израильскими властями на облачные вычисления.

Рэкоу в письме назвал протесты «неприемлемыми и крайне разрушительными». По его словам, протестующие заставили других сотрудников «почувствовать угрозу».

«Подавляющее большинство наших сотрудников поступают правильно. <...> Если вы один из немногих, кто склонен думать, что мы собираемся игнорировать поведение, нарушающее нашу политику, подумайте еще раз», — говорится в письме вице-президента.

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Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Организаторы протестов назвали увольнение 28 сотрудников компании «явным свидетельством того, что Google ценит свой контракт на сумму $1,2 млрд с израильским правительством и военными, проводящими геноцид, больше, чем своих собственных работников».

Протесты работников корпорации прошли 16 апреля. The Wall Street Journal пишет, что в Нью-Йорке была организована десятичасовая сидячая забастовка. Протестующие держали баннер с надписью «Нет технологиям для геноцида». Полицейские арестовали девять человек.

В Саннивейле сотрудники компании захватили офис генерального директора Google Cloud Томаса Куриана.

По информации WSJ, протестующие заявили, что планируют занимать офисные помещения Google до тех пор, пока их не арестуют или пока корпорация не расторгнет свой контракт с Израилем.

Протесты вызваны израильским проектом Nibmus, в рамках которого правительство и военные структуры Израиля в 2021 году заключили с Google и Amazon контракт на предоставление услуг облачных вычислений, в том числе технологий искусственного интеллекта и машинного обучения.

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Теги
Google Израиль протесты увольнение
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