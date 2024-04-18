В Госдуме подготовили законопроект о «мертвых душах» в общежитиях вузов

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев отправил на отзыв в правительство законопроект, в котором предлагается дать университетам возможность прекращать договор проживания со студентом, если он не появлялся в общежитии в течение шести месяцев. Об этом депутат сообщил в своем телеграм-канале.

В законопроекте также предполагается, что имеющие жилье или прописку в том же населенном пункте, где находится их высшее учебное заведение, не будут иметь право претендовать на «дефицитные места» в общежитиях. Исключение сделают для людей с инвалидностью, сирот и «особо уязвимых групп граждан».

Метелев назвал ситуацию со студенческими общежитиями «острой» и отметил, что «желающих всегда больше, чем мест». Он выразил мнение, что получать места должны только те, кто в них действительно нуждается. «С «мертвыми душами» должно быть покончено навсегда», — подчеркнул депутат.

В августе 2023 года Метелев рассказал, что обсудил с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым нарушения Жилищного кодекса в студенческих общежитиях. По словам депутата, в ряде вузов со студентами заключали договора на проживание в общежитиях не на весь срок обучения, как того требует закон, а продлевали каждый год, чтобы в любой момент их выселить.

«Подобная ситуация недопустима не только с юридической точки зрения, но и с моральной, ведь студент находится в перманентном стрессе», — подчеркнул Метелев. Он призвал провести проверку в вузах. В феврале 2024 года депутат рассказал, что нарушения при заключении договоров на проживание со студентами выявили и устранили в 37 регионах.