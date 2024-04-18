Росздравнадзор проверит частного нейрохирурга после данных о пострадавших
Росздравнадзор начал проверку качества медицинской помощи, оказанной частным нейрохирургом в Москве. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.
Качество медпомощи пациентам, которых оперировал нейрохирург, проверяет территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области. Как пояснило ведомство, в средствах массовой информации появились данные, что три человека остались инвалидами после медицинских манипуляций.
Накануне Следственный комитет сообщил, что в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о ряде неудачных операций, проведенных хирургом в Москве. Пациенты пожаловались на ухудшение состояния здоровья и получение инвалидности после операций. Также утверждается, что врач не имел права оперировать в имевшихся условиях.
СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 Уголовного кодекса). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.
По данным «РЕН ТВ», трое пациентов частной московской клиники получили инвалидность после операций на спине из-за различных заболеваний. Все пострадавшие проходили лечение у нейрохирурга Юрия Аксенова. В интервью корреспонденту телеканала врач заявил, что «не все пациенты выздоравливают» и «так бывает».
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