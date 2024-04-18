Бастрыкин взял на контроль дело хирурга, который мог калечить клиентов
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль доклады по уголовным делам о хирургических вмешательствах, повлекших негативные последствия для пациентов в Москве, сообщила пресс-служба СК в телеграм-канале.
«В эфире федерального телеканала вышел сюжет о ряде неудачных операций, проведенных хирургом в Москве. Пациенты сообщают об ухудшении состояния здоровья и получении инвалидности после оперативных вмешательств», — пояснили в ведомстве.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об указании услуги, не отвечающих требованиям безопасности — ст. 238 Уголовного кодекса.
Днем 17 апреля телеканал РЕН ТВ сообщил, что сразу трое пациентов частной московской клиники после сложных операций на спине стали инвалидами. Они все проходили лечение у одного специалиста — нейрохирурга Юрия Аксенова. Как сам врач уточнил в интервью корреспонденту телеканала, «не все пациенты выздоравливают».
Старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Москве Юлия Иванова отметила, что ведомству необходимо провести комиссионные и судебно-медицинские экспертизы с «учетом вывода которых дать надлежащую правовую оценку действиям сотрудников клиники».
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