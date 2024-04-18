СК: Бастрыкин взял на контроль дело нейрохирурга, который мог калечить пациентов

Бастрыкин взял на контроль дело хирурга, который мог калечить клиентов

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль доклады по уголовным делам о хирургических вмешательствах, повлекших негативные последствия для пациентов в Москве, сообщила пресс-служба СК в телеграм-канале.

«В эфире федерального телеканала вышел сюжет о ряде неудачных операций, проведенных хирургом в Москве. Пациенты сообщают об ухудшении состояния здоровья и получении инвалидности после оперативных вмешательств», — пояснили в ведомстве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об указании услуги, не отвечающих требованиям безопасности — ст. 238 Уголовного кодекса.

Днем 17 апреля телеканал РЕН ТВ сообщил, что сразу трое пациентов частной московской клиники после сложных операций на спине стали инвалидами. Они все проходили лечение у одного специалиста — нейрохирурга Юрия Аксенова. Как сам врач уточнил в интервью корреспонденту телеканала, «не все пациенты выздоравливают».

Старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Москве Юлия Иванова отметила, что ведомству необходимо провести комиссионные и судебно-медицинские экспертизы с «учетом вывода которых дать надлежащую правовую оценку действиям сотрудников клиники».