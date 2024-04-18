В Канаде только через год раскрыли кражу 6,6 тыс. слитков золота
Полиция арестовала шестерых подозреваемых в краже контейнера с золотом общей стоимостью $14,5 млн из аэропорта Торонто в Канаде весной 2023 года. Трансляцию по итогам задержания вела пресс-служба полиции канадского муниципалитета Пил на сервисе YouTube.
Контейнер с 6,6 тыс. слитков золота, валютой и другими драгоценностями выкрали из помещения для хранения в аэропорту Торонто в конце апреля 2023 года и вывезли на грузовике. По данным полиции, часть груза принадлежала швейцарской нефтеперерабатывающей компании.
Следователи назвали это преступление «крупнейшей кражей золота» в истории Канады.
Чтобы найти перевозивший драгметаллы грузовик и установить личности похитителей, сотрудники правоохранительных органов изучили записи с камер наблюдения 225 зданий рядом с аэропортом. В рамках расследования силовики запросили 37 ордеров на обыск и допросили около 50 человек.
Пять подозреваемых задержали в Канаде, одного — в США, у него также обнаружили 65 единиц незарегистрированного оружия.
Среди подозреваемых по делу — бывший сотрудник авиакомпании Air Canada и владелец ювелирного магазина из Торонто. Некоторых обвиняемых освободили до суда.
По версии следствия, воры переплавили золото, полученную прибыль они использовали для финансирования производства огнестрельного оружия. При обысках у злоумышленников обнаружили валюту и золотые украшения. Золото направили на экспертизу.
В феврале 2024 года в Подмосковье задержали контрабандистов, которые незаконно скупали автомобильные содержащие драгоценные металлы каталитические нейтрализаторы и перерабатывали их для перепродажи. Сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную продажу драгметаллов на сумму 70 млн руб.
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