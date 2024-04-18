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Общество ,  
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В перечень жизненно важных лекарств включили еще пять препаратов

Правительство расширило перечень жизненно важных лекарств на пять наименований
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Правительство расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В обновленный перечень вошли три комбинированных препарата для лечения вирусных и бактериальных инфекций, а также инфекционно-воспалительных заболеваний — цефепим+сульбактам, ламивудин+фосфазид и тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат.

Помимо этого, список пополнили два препарата для пациентов с рассеянным склерозом — сампэгинтерферон бета-1а и дивозилимаб. Они вошли и в перечень лекарств для пациентов со сложными и редкими заболеваниями.

Всего в перечне ЖНВЛП более 800 наименований. Цены на эти препараты регулирует государство.

В России расширили перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств
Общество

В предыдущий раз перечень расширили в августе 2023 года. Тогда в него включили дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов — препаратов глекапревир + пибрентасвир, сапроптерин, просидол и иммунодепрессанте пирфенидон.

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Теги
правительство жизненно важные лекарства лекарства Михаил Мишустин
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