В перечень жизненно важных лекарств включили еще пять препаратов
Правительство расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В обновленный перечень вошли три комбинированных препарата для лечения вирусных и бактериальных инфекций, а также инфекционно-воспалительных заболеваний — цефепим+сульбактам, ламивудин+фосфазид и тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат.
Помимо этого, список пополнили два препарата для пациентов с рассеянным склерозом — сампэгинтерферон бета-1а и дивозилимаб. Они вошли и в перечень лекарств для пациентов со сложными и редкими заболеваниями.
Всего в перечне ЖНВЛП более 800 наименований. Цены на эти препараты регулирует государство.
В предыдущий раз перечень расширили в августе 2023 года. Тогда в него включили дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов — препаратов глекапревир + пибрентасвир, сапроптерин, просидол и иммунодепрессанте пирфенидон.
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