Москвичей предупредили о приближающихся ливнях и похолодании

МЧС: в Москве на следующей неделе ожидаются дожди и ветер с порывами до 20 м/с

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

С начала и до конца дня 15 апреля в Москве ожидаются дождь и порывистый ветер со скоростью вплоть до 20 м/с, сообщается в телеграм-канале городского хозяйства столицы.

«По прогнозам синоптиков, в ночь на понедельник, 15 апреля, в столице ожидаются кратковременный дождь и усиление ветра с порывами до 14 м/с», — говорится в сообщении.

Кроме того, в течение всего дня 15 апреля в Москве будет дождь и ветер с порывами до 20 м/с.

Столичное МЧС уточняет, что с 19:00 14 апреля до 9:00 15 апреля возможны сильный дождь и гроза, а с 21:00 14 апреля до 18:00 15 апреля — ветер с порывами 15–20 м/с.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о сильных ливнях и похолодании на следующей неделе в Москве. В ближайшие четыре дня на столицу обрушится месячная норма осадков — до 37–38 мм.

«Самые сильные ливни прошумят в ночь с воскресенья на понедельник (10 мм), вечером в четверг (5,8 мм), и ночью-утром в пятницу (18,9 мм). Самый «сухой» день — во вторник», — написал синоптик в телеграм-канале.

Кроме того, вечером в понедельник, 15 апреля, и днем в пятницу, 19 апреля, вместе с дождем может пойти мокрый снег.

Также Тишковец сообщил о резких суточных колебаниях атмосферного давления и заморозках до нуля градусов в Москве и до минус 1 градуса в Подмосковье в ночь на субботу, 20 апреля.