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Общество ,  
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«Известия» узнали об участившихся преследованиях россиян с помощь посылок

«Известия»: в России участились случаи преследования людей с помощью посылок
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В России участились случаи давления и угроз людям с помощью анонимных посылок. Об этом сообщает газета «Известия».

Россиянам отправляют похоронные венки, дрова, улиток, рои пчел, отмечает газета со ссылкой на данные одной из курьерских служб. Жительница Подмосковья рассказала «Известиям», что в 2023 году ей доставляли в день десятки посылок.

Получить информацию об отправителе в таких случаях пострадавшие не могут: торговые площадки не раскрывают персональные данные клиентов. Некоторые из жертв преследования написали заявления в полицию.

В Госдуму внесли законопроект о запрете на приближение
Политика
Фото:Eldar Nurkovic / Shutterstock

В российском законодательстве нет прямой уголовной ответственности за преследование человека и сталкинг. В октябре 2023 года партия «Новые люди» внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий запрет нарушителю приближаться к жертве. Депутаты предложили внести запрет на приближение в ст. 12 Гражданского кодекса. Однако проект не получил поддержки.

В апреле председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовил проект поправок в КоАП, который введет наказание за преследование граждан. За первое нарушение сталкерам будет грозить штраф в размере 2–3 тыс. руб., за повторное — 5 тыс. руб. или административный арест до 15 суток. Документ направили в правительство для отзыва.

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Теги
посылки преследование насилие угрозы
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