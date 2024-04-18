В аэропорту Якутска столкнулись автомобиль и самолет

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В Якутске проводят проверку после столкновения в аэропорту самолета Sukhoi SuperJet и автомобиля наземной службы. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в телеграм-канале.

Самолет в результате аварии получил повреждения.

«В момент столкновения пассажиры на борту отсутствовали, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Sukhoi SuperJet следовал по маршруту Якутск — Харбин, вылет рейса задержан. Якутская транспортная прокуратура организовала проверку.

Летом 2020 года в аэропорту Шереметьево самолет Airbus A321 столкнулся с топливозаправщиком. Транспортные средства получили повреждения. Самолет находился на дальней стоянке, на борту судна не было экипажа и пассажиров, в результате аварии никто не пострадал.

В октябре 2019 года в Пулково в бок частного самолета врезался микроавтобус. У воздушного судна был поврежден фюзеляж, никто не пострадал.