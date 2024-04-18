Ozon направит 12,5 млн руб. на поддержку ПВЗ в Белгородской и Курской областях

Ozon направит ₽12,5 млн на поддержку своих пунктов в Белгороде и Курске

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Маркетплейс Ozon передаст 12,5 млн руб. на поддержку работы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Белгородской и Курской областях. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Поддержку получат владельцы более 250 пунктов выдачи заказов в приграничных населенных пунктах, которые столкнулись с оттоком клиентов или временно закрывались», — говорится в сообщении.

В мае владельцам ПВЗ маркетплейса выплатят по 50 тыс. руб. Средства предприниматели смогут направить на помощь сотрудникам, восстановление пункта выдачи или помещения.

Решение о мерах поддержки маркетплейс принял из-за небезопасной обстановки в двух регионах. В пресс-службе Ozon отметили, что в Белгородской области в среднем 15 точек выдачи ежедневно временно приостанавливают работу.

Белгородская и Курская области регулярно подвергаются атакам дронов и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, в Белгороде из-за опасной обстановки закрывались торговые комплексы, школы, колледжи.

В конце марта Ozon и Wildberries на фоне участившихся обстрелов ограничили работу своих пунктов выдачи заказов в Белгороде. В Ozon отметили, что их партнеры — владельцы точек выдачи — могут не открывать пункт, если считают обстановку в регионе небезопасной. Штрафов и взысканий за это не предусмотрено.