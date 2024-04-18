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Наводнения в России ,  
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Жители в Оренбургской области рассказали, как сами строили дамбу

Построившие «несанкционированную» дамбу жители Оренбуржья рассказали подробности
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Наводнения в России

Жители Оренбургской области, построившие «несанкционированную» дамбу, пригласили геодезистов, чтобы остановить паводок, сообщил РБК житель ЖК «Перовский» Александр Ильин.

По его словам, жители, проанализировав обстановку по количеству сброса воды, поняли, что «нужно попытаться спастись».

«Пригласили экспертов геодезистов, они нам рассчитали высоты. По этим высотам мы поняли, что сможем попробовать огородиться от большой воды глиняной насыпью и начали приступать к работе», — сказал Ильин. Он уточнил, что строительство прошло быстрыми темпами — люди работали круглосуточно в течение шести дней, за четверо суток они возвели основную дамбу, поскольку вода начала прибывать все сильнее.

«Начали в срочном порядке завозить в поселок глину, наняли технику, которая эту глину развозила, уплотняла и поднимала в высоту и делали толщину», — пояснил местный житель. Ильин заявил, что в строительстве участвовали порядка 500 человек: мужчины с лопатами «все это утрамбовывали», а женщины организовали питание.

Жители в Оренбургской области рассказали, как сами строили дамбу
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Ильин добавил, что жители обратились к властям с целью подтвердить информацию о строительстве дамбы. «Получили ответ, что нам нужно эвакуироваться, что ресурсов для возведения какой-либо дамбы у них нет, возможности помочь <...> нет. Поэтому мы приняли решение делать это самостоятельно», — отметил местный житель.

Он заключил, что местные власти не мешали возводить им дамбу.

Позже оренбургские власти оценили пользу строительства «несанкционированной» дамбы — ей удалось сдержать воду, предотвратив наводнение в жилом массиве. По информации пресс-службы, «никто из органов власти, местного самоуправления, региональной власти ни в какие органы не обращался с целью кого-то наказать».

В Оренбурге пик паводка зафиксировали 13 апреля, тогда уровень воды в Урале достиг отметки 1185 см при опасном уровне 930 см. К 20:00 17 апреля уровень воды в реке до 1090 см.

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Теги
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