В Белгороде запустили сирену ракетной опасности во второй раз за ночь

Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. <...> Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — призвал губернатор.

Ракетную опасность объявили спустя чуть более часа после отмены. В прошлый раз ее включили в ночь на 18 апреля, после чего силы ПВО сбили 14 снарядов, выпущенных из РСЗО Vampire. По словам Гладкова, их уничтожили на подлете к Белгороду.

В результате воздушной атаки со стороны Вооруженных сил Украины в селе Пуляевка в одном частном домовладении была пробита крыша навеса, крыльцо получило повреждения.

Ночью в Белгороде также объявили опасность атаки беспилотников, на момент написания статьи она по-прежнему действует. Власти призвали жителей быть бдительными.

В Белгородской области регулярно объявляют ракетную опасность, регион подвергается атакам беспилотников и обстрелам со стороны Украины.