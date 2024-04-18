 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности во второй раз за ночь

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности
Сюжет
Военная операция на Украине

Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. <...> Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — призвал губернатор.

В Белгородской области сообщили об обстреле села Красный Октябрь
Политика
Фото:Яндекс.Карты

Ракетную опасность объявили спустя чуть более часа после отмены. В прошлый раз ее включили в ночь на 18 апреля, после чего силы ПВО сбили 14 снарядов, выпущенных из РСЗО Vampire. По словам Гладкова, их уничтожили на подлете к Белгороду.

В результате воздушной атаки со стороны Вооруженных сил Украины в селе Пуляевка в одном частном домовладении была пробита крыша навеса, крыльцо получило повреждения.

Ночью в Белгороде также объявили опасность атаки беспилотников, на момент написания статьи она по-прежнему действует. Власти призвали жителей быть бдительными.

В Белгородской области регулярно объявляют ракетную опасность, регион подвергается атакам беспилотников и обстрелам со стороны Украины.

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности во второй раз за ночь
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности во второй раз за ночь

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Белгород Белгородская область ракетная опасность Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
В Воронежской области объявили опасность атаки дронов
Политика
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Политика
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 100,28 (+0,34) Инвестиции, 17 апр, 16:37 Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 94,32 (+0,25) Инвестиции, 17 апр, 16:37
Информатор пожаловался конгрессу на Белый дом из-за ситуации в Нигере Политика, 03:14
В Ростовской области за ночь сбили три беспилотника Политика, 03:01
Названы профессии, в которых больше всего обеспокоены заменой человека ИИ Технологии и медиа, 03:00
NYT узнала, почему удар Израиля вызвал гнев США Политика, 02:38
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности во второй раз за ночь Политика, 02:34
Посольство Китая обвинило США в дезинформации о военной помощи России Политика, 02:01
«24 канал» сообщил о взрывах в Киевской области Политика, 01:55
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Жители в Оренбургской области рассказали, как сами строили дамбу Общество, 01:40
Стали известны все полуфинальные пары Лиги чемпионов Спорт, 01:23
Спикер конгресса предложил Трампу роль посредника для России и Украины Политика, 01:19
«Реал» в серии пенальти победил «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал ЛЧ Спорт, 00:56
Священника и военного арестовали по делу об убийствах под Белгородом Общество, 00:55
Мэрия Белгорода объявила об опасности атаки беспилотников Политика, 00:44
В США заблокировали попытку импичмента министра внутренней безопасности Политика, 00:40