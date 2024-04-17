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Полиция разогнала крупнейший во Франции сквот мигрантов

Полиция разогнала крупнейший во Франции сквот мигрантов в пригороде Парижа
Фото: Umit Donmez / Anadolu / Reuters
Фото: Umit Donmez / Anadolu / Reuters

Полиция разогнала сквот мигрантов в пригороде Парижа Витри-сюр-Сен, который считался крупнейшим во Франции, пишет Le Figaro.

Витри-сюр-Сен расположен на юге города. Сквот находился в заброшенном офисном здании, там проживали около 450 мигрантов, пишет газета.

Сквот — самовольно заселенное пустующее, заброшенное или недостроенное здание или территория. Сквоттингом называют подобный захват помещений или пространств.

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По данным властей префектуры Валь-де-Марн, к операции по разгону сквота привлекли 250 полицейских. Треть мигрантов покинули здание самостоятельно еще до приезда полиции, отмечает Le Figaro. Остальные 300 ушли утром после приезда силовиков.

Как пишет издание со ссылкой на ассоциацию United Migrants, помогавшую мигрантам, 80% жильцов сквота находятся во Франции легально. Большинство из них не смогли снять жилье или ждут предоставления муниципального, сообщает газета.

Сквот разогнали ровно за 100 дней до начала Олимпийских игр в Париже, отмечает Le Figaro. Олимпиада 2024 года пройдет во французской столице с 26 июля по 11 августа.

Правозащитники обвиняют местные власти в зачистке улиц от мигрантов в преддверии Олимпиады, пишет Le Monde. По словам члена гуманитарной организации Médecins du Monde Поля Алузи, за год до разгона число жителей сквота выросло вдвое: в 2023 году из соседнего здания выгнали всех мигрантов, и большинство из них переехали в Витри-сюр-Сен.

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Теги
Франция Париж мигранты полиция сквот
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