Мосгорсуд утвердил два приговора за хищение ₽550 млн из средств ОПК

Фото: Владислав Шатило / РБК

Мосгорсуд утвердил приговор суда первой инстанции двум бизнесменам по делу о хищении 550 млн руб., выделенных по госпрограмме развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По делу проходят гендиректор АО «Практика безопасности» Романов С. В. и руководитель ООО «Холдинг прогресс» Шолохов В. А.

Согласно картотеке суда, дело зарегистрировали в ноябре 2022 года по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество в составе организованной группы либо в особо крупном размере. Она предусматривает до десяти лет лишения свободы в качестве наказания. Приговор бизнесменам вынесли в феврале 2024 года, тогда же подсудимые обжаловали его.

«Вступил в законную силу обвинительный приговор Замоскворецкого районного суда Москвы», — сообщили в ФСБ. Шолохова и Романова признали виновными, первому назначили наказание в виде шести лет лишения свободы, второму — четыре года условно с испытательным сроком на тот же период.

Служба установила, что генподрядчиком при реализации проекта выступило АО «Практика безопасности», которое привлекло ООО «Холдинг прогресс» в качестве субподрядной организации. В московское казначейство направили документы о приобретении и поставке стройматериалов на сумму около 550 млн руб., которые так и не поступили на предприятие.