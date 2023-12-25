Bloomberg назвал «последнего неплательщика» Африки

Эфиопия не может обслуживать госдолг — ранее с аналогичной проблемой столкнулись другие развивающиеся страны: Гана, Замбия и Шри-Ланка. Власти договорились с кредиторами о снижении процентов по облигациям

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Эфиопия не смогла выплатить проценты по своим облигациям на $33 млн, пишет Bloomberg.

Минфин Эфиопии ранее объяснял невыплату желанием «относиться ко всем кредиторам одинаково». Средства не были и не будут выплачены, подтвердил старший советник по реформам ведомства Хинджат Шамиль.

Таким образом, Эфиопия стала последним неплательщиком в Африке — прежде о дефолте по еврооблигациям среди развивающихся стран континента и других частей мира объявили Замбия и Гана.

В ноябре власти договорились с двусторонними кредиторами о приостановке выплат, поскольку продолжающаяся гражданская война в регионе Тыграй на севере страны подрывает экономический рост и снижает инвестиционную привлекательность. Власти попросили держателей облигаций продлить срок погашения с июля 2028-го до января 2032 года и снизить купон с 6,625 до 5,5%.

Эфиопия — вторая по численности населения страна Африки и вместе с тем одна из самых бедных, несмотря на статус одной из самых быстроразвивающихся экономик континента, отмечал Всемирный банк.

Среди ключевых проблем, мешающих экономической стабильности страны, организация называла частые конфликты (в том числе бои на севере), макроэкономические искажения, последствия пандемии коронавируса, а также природные катаклизмы, которые мешают продовольственной безопасности: среди них было нашествие саранчи. Еще одной причиной стали последствия полномасштабных боев на Украине, указывал Африканский банк развития.