В Удмуртии дали пожизненное отцу, зарезавшему двух детей из-за развода
Верховный Суд Удмуртии приговорил к пожизненному лишению свободы 29-летнего местного жителя за убийство своих детей, сообщает регионально управление Следственного комитета.
По данным ведомства, в ноября 2023 года мужчина, «испытывая личную неприязнь к супруге» из-за развода, ударил ножом в грудь спящих семилетнего сына и трехлетнюю дочь. Дети скончались от полученных ранений.
Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемый в момент совершения преступления отдавал отчет своим действиям.
Мужчину признали виновным по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство двух или более малолетних), и назначили максимальное наказание — пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
«Судом удовлетворен гражданский иск матери погибших детей в размере 3 млн руб.», — добавили в ведомстве.
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова ранее сообщила, что в России за 2022 год против несовершеннолетних совершили свыше 100 тыс. преступлений. За тот же период родители убили 80 собственных детей, добавила она, назвав это «жуткой цифрой».
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