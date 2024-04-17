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В Удмуртии дали пожизненное отцу, зарезавшему двух детей из-за развода

Суд в Удмуртии дал мужчине пожизненное за убийство детей из-за развода с женой
Фото: udmproc / Telegram
Фото: udmproc / Telegram

Верховный Суд Удмуртии приговорил к пожизненному лишению свободы 29-летнего местного жителя за убийство своих детей, сообщает регионально управление Следственного комитета.

По данным ведомства, в ноября 2023 года мужчина, «испытывая личную неприязнь к супруге» из-за развода, ударил ножом в грудь спящих семилетнего сына и трехлетнюю дочь. Дети скончались от полученных ранений.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемый в момент совершения преступления отдавал отчет своим действиям.

В России за год совершили 100 тыс. преступлений против детей
Общество
Фото:Антон Денисов / РИА Новости

Мужчину признали виновным по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство двух или более малолетних), и назначили максимальное наказание — пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

«Судом удовлетворен гражданский иск матери погибших детей в размере 3 млн руб.», — добавили в ведомстве.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова ранее сообщила, что в России за 2022 год против несовершеннолетних совершили свыше 100 тыс. преступлений. За тот же период родители убили 80 собственных детей, добавила она, назвав это «жуткой цифрой».

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Теги
Удмуртия убийство пожизненное заключение
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