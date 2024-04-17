Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска
Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска отменены, сообщает пресс-служба Росавиации.
«Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты», — говорится в сообщении.
Утром 17 апреля ведомство сообщило об ограничении работы аэропортов в Казани, Нижнем Новгороде и Нижнекамске. Решение приняли в целях обеспечения безопасности. Позднее ведомство заявило о возобновлении работы аэропорта в Нижнем Новгороде.
Ограничения ввели на фоне сообщений нескольких телеграм-каналов об угрозе атак беспилотников в Московской области. В частности, по их данным, в Подмосковье был введен план «Ковер» (действует при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов).
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