Сообщения о возгорании на военном заводе «Авангард» объяснили учениями
Возгорание на машиностроительном заводе «Авангард» в Москве произошло в рамках противопожарных учений. Об этом РБК сообщили в пресс-службе предприятия.
«На территории АО «Московский машиностроительный завод «Авангард» проводились учения по ликвидации пожара и чрезвычайных ситуаций. По сценарию учений в одном из строений возник пожар», — говорится в сообщении.
В помещении, где проходили тренировки, использовали пиротехнику для задымления, рассказали в пресс-службе. Пожарные в рамках учений отработали слаженность действий в чрезвычайной ситуации и навыки использования противопожарного оборудования.
Накануне, 16 апреля, несколько СМИ сообщили о пожаре на территории машиностроительного завода «Авангард», который входит в концерн «Алмаз — Антей». По данным источника «Вечерней Москвы», огонь распространился по площади около 50 кв. м.
В начале апреля в Дзержинске загорелось производственное здание завода компании «Хома». Открытое горение ликвидировали на площади 400 кв. м. При пожаре пострадали два работника предприятия.
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