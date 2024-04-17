Сообщения о возгорании на военном заводе «Авангард» объяснили учениями

Фото: Владислав Шатило / РБК

Возгорание на машиностроительном заводе «Авангард» в Москве произошло в рамках противопожарных учений. Об этом РБК сообщили в пресс-службе предприятия.

«На территории АО «Московский машиностроительный завод «Авангард» проводились учения по ликвидации пожара и чрезвычайных ситуаций. По сценарию учений в одном из строений возник пожар», — говорится в сообщении.

В помещении, где проходили тренировки, использовали пиротехнику для задымления, рассказали в пресс-службе. Пожарные в рамках учений отработали слаженность действий в чрезвычайной ситуации и навыки использования противопожарного оборудования.

Накануне, 16 апреля, несколько СМИ сообщили о пожаре на территории машиностроительного завода «Авангард», который входит в концерн «Алмаз — Антей». По данным источника «Вечерней Москвы», огонь распространился по площади около 50 кв. м.

В начале апреля в Дзержинске загорелось производственное здание завода компании «Хома». Открытое горение ликвидировали на площади 400 кв. м. При пожаре пострадали два работника предприятия.