Маск отреагировал на пост о ракете «Амур-СПГ» призывом «давай, попробуй»

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Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал пост о российской ракеты «Амур-СПГ» словами «давай, попробуй». Создатель SpaceX ответил на публикацию журналиста в области космических технологий Эрика Бергера в соцсети Х (Twitter).

Бергер написал, что ракета «Амур-СПГ» может быть использована до 100 раз. Журналист подчеркнул, что носитель «на самом деле не существует». К посту Бергер прикрепил свою статью, в которой рассказал о продвижении работы «Роскомоса» над «Амуром» и заявлении главы госкорпорации Юрия Борисова о преимуществах ракеты над американской Falcon 9, которую собирает компания Маска SpaceX.

«Ну давай, попробуй», — написал в комментариях Маск, не пояснив свое высказывание.

«Амур-СПГ» — это перспективная многоразовая ракета на метане, которую разрабатывает «Роскосмос». На ракету установят возвращаемую первую ступень — похожая технология действует и на ракетах Falcon 9.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что первую ступень «Амура-СПГ» будут использовать до 100 раз. По его словам, ступень Falcon 9 используют не более 10 раз. Техническое проектирование ракеты планируют начать до 2024 года.