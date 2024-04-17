В нескольких районах Владивостока отключили свет
Несколько домов в четырех районах Владивостока остались без электроснабжения, свидетельствуют данные владивостокского сервиса «Отключения воды и света».
Наибольшее число отключений зафиксировали в Ленинском районе города. Перебои с электричеством произошли на 17 улицах города.
Причиной отключения света стала авария, сообщает ТАСС. В пресс-службе прокуратуры Приморского края агентству сообщили, что подачу электричества восстановили.
16 апреля новостной портал Владивостока PortoFranko со ссылкой на «Владивостокское предприятие электрических сетей» сообщал о плановых отключениях света в городе.
В мае 2023 года во Владивостоке без света остались более 20 тыс. человек. Перебои с электроснабжением зафиксировали в 100 многоквартирных домах и соцобъектах в Ленинском и Первореченском районах. Отключение света произошло из-за аварии на подстанции.
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