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Политика ,  
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Захарова заявила об отсутствии приглашения на юбилей высадки в Нормандии

Захарова: Россия не получала приглашение на 80-летие высадки в Нормандии
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Российские дипломаты не получали приглашение на мероприятия по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии в 1944 году. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своей авторской программе в эфире радио Sputnik.

По словам Захаровой, она обсуждала вопрос приглашения на торжества с послом России во Франции Алексеем Мешковым.

«Мы вчера очень поздно вечером были на связи с Алексеем Мешковым <...>. Пока у нас, я говорю о ситуации на утро сегодняшнего дня, никаких подтверждений по дипканалам не было», — заявила Захарова.

Посольство не получало приглашение на юбилей высадки в Нормандии
Политика
Фото:Thierry Chesnot / Getty Images

Торжества во Франции по случаю 80-летия высадки в Нормандии в 2024 и 2025 годах организует общественная группа Mission Libération. 16 апреля представители Mission Libération сообщили, что пригласят на праздничные мероприятия Россию, но не президента страны Владимира Путина.

Такое решение принято в связи с проведением Москвой военной операции на Украине. Последний раз на мероприятиях по случаю высадки в Нормандии Путин был 10 лет назад.

Позднее российское посольство во Франции сообщило, что диппредставительство не получало приглашение в адрес России на юбилей высадки союзников в Нормандии.

Войска нескольких западных стран начали высадку со стороны моря в Нормандии в июне 1944 года, таким образом открыв Западный фронт. Эта десантная операция против немецких оккупационных войск стала крупнейшей в истории военных действий.

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Нормандия Мария Захарова Россия
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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