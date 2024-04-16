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Политика ,  
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Посольство не получало приглашение на юбилей высадки в Нормандии

Посольство заявило, что не получало приглашение на юбилей высадки в Нормандии
Фото: Thierry Chesnot / Getty Images
Фото: Thierry Chesnot / Getty Images

Российское посольство во Франции не получало приглашение на 80-летие высадки войск союзников в Нормандии. Об этом РБК сообщила пресс-служба диппредставительства.

«На настоящий момент никаких официальных приглашений в посольство не поступало», — заявили в пресс-службе, комментируя новость об отказе организаторов мероприятия пригласить российского президента Владимира Путина на торжество.

Мероприятия во Франции по случаю 80-летия высадки в Нормандии в 2024 и 2025 годах организует общественная группа Mission Libération.

16 апреля представители организации заявили, что пригласят на торжество Россию, а не президента страны Владимира Путина. Такое решение принято в связи с проведением Москвой военной операции на Украине.

Путина не пригласят на 80-летие высадки в Нормандии
Политика
Фото:Neil Hall / Getty Images

В апреле 2019 года пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президент не поедет на торжества по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии. Однако Путин участвовал в памятных мероприятиях в год 70-летнего юбилея десантной операции.

Войска нескольких западных стран начали высадку со стороны моря в Нормандии в июне 1944 года, таким образом открыв Западный фронт. Эта десантная операция против немецких оккупационных войск стала крупнейшей в истории военных действий.

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Теги
Вторая мировая война Россия Франция
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