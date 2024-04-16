Посольство не получало приглашение на юбилей высадки в Нормандии
Российское посольство во Франции не получало приглашение на 80-летие высадки войск союзников в Нормандии. Об этом РБК сообщила пресс-служба диппредставительства.
«На настоящий момент никаких официальных приглашений в посольство не поступало», — заявили в пресс-службе, комментируя новость об отказе организаторов мероприятия пригласить российского президента Владимира Путина на торжество.
Мероприятия во Франции по случаю 80-летия высадки в Нормандии в 2024 и 2025 годах организует общественная группа Mission Libération.
16 апреля представители организации заявили, что пригласят на торжество Россию, а не президента страны Владимира Путина. Такое решение принято в связи с проведением Москвой военной операции на Украине.
В апреле 2019 года пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президент не поедет на торжества по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии. Однако Путин участвовал в памятных мероприятиях в год 70-летнего юбилея десантной операции.
Войска нескольких западных стран начали высадку со стороны моря в Нормандии в июне 1944 года, таким образом открыв Западный фронт. Эта десантная операция против немецких оккупационных войск стала крупнейшей в истории военных действий.
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