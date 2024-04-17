В Омске взорвали банкомат Сбербанка

Фото: Прокуратура Омской области

В Омске завели уголовное дело о покушении на кражу в особо крупном размере после сообщения о повреждении банкомата, сообщили РБК в региональном управлении МВД.

«Сегодня около 8:30 (5:30 мск) в полицию поступило сообщение о повреждении банкомата на улице Краснознаменной», — рассказали в ведомстве. Там уточнили, что никто не пострадал, на месте работает следственно-оперативная группа. Уголовное дело завели по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса — покушение на кражу в особо крупном размере. По этой статье злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

По данным областной прокуратуры, инцидент произошел в отделении Сбербанка. В банкомате на момент взрыва было более 1,5 млн руб. Ведомство опубликовало фотографии, на которых видно, что в здании выбило окно.

В июле 2023 года неизвестный устроил взрыв в вестибюле отделения Сбербанка в Санкт-Петербурге, чтобы взломать банкомат. Денежные средства похитить не удалось, офис временно закрыли. В мае того же года неизвестные украли банкомат ВТБ из тамбовского ТРЦ. Его нашли утром, но уже без денег.