Неизвестный устроил взрыв в отделении Сбербанка в Петербурге

В Колпинском районе Санкт-Петербурга неизвестный устроил взрыв в вестибюле отделения Сбербанка. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники.

«Неизвестный совершил попытку взлома банкомата, в результате денежные средства похищены не были, пострадавших нет. Офис временно не работает», — рассказали изданию в банке.

«Полиция проводит проверку по факту повреждения банкомата в филиале финансового учреждения. 19 июля 2023 года около 3 часов ночи в полицию поступило сообщение о повреждении банкомата в здании финансовой организации, расположенной в городе Колпино по бульвару Трудящихся.

На место оперативно выехали сотрудники полиции и представители других экстренных служб. Приняты меры к розыску и задержанию причастных к данному инциденту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Инцидент произошел около трех часов ночи на бульваре Трудящихся. Пострадали банкомат, двери и окна банка.

В мае неизвестные вынесли банкомат из торгового центра «Браво Сити» в Тамбове. Банкомат принадлежал ВТБ. Банкомат нашли утром, однако в нем уже не было денег.