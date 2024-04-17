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На Байкале два человека погибли после переворачивания аэролодки

МЧС: на Байкале два человека погибли после переворачивания аэролодки

Аэролодка, на борту которой находились шесть человек, перевернулась на озере Байкал в Иркутской области. Об этом сообщило МЧС в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел в районе поселка Большое Голоустное. Четверо пассажиров аэролодки выбрались на лед самостоятельно, еще двое остались внутри судна и утонули.

По данным иркутского управления МЧС, в 3 км от берега движущаяся аэролодка оказалась в ледовой трещине шириной 3 м и погрузилась в воду. Утонули мужчина и женщина.

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Фото:Прокуратура Приморского края

Сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС подняли тела погибших на поверхность. К происшествию привело грубейшее нарушение правил плавания и правил перевозки пассажиров, подчеркнуло МЧС.

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Теги
МЧС Иркутская область Байкал лодка
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