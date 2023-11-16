Школьный автобус с 14 детьми перевернулся в Приморском крае

Школьный автобус с 14 детьми перевернулся в Приморье

В Надеждинском районе Приморского края перевернулся школьный автобус, который перевозил 14 детей. Об этом сообщила региональная прокуратура.

По данным ведомства, на 4 км автодороги «Хабаровск — Владивосток — Тавричанка» водитель школьного автобуса не справился с управлением. Автомобиль следовал по маршруту «Вольно-Надеждинское — Школа № 1».

Детей-пассажиров направили в медицинскую организацию для обследования. Водитель не пострадал.

Прокуратура сообщила, что даст оценку исполнению требований законодательства при организации перевозки детей, а также уделит внимание вопросам содержания дорожного полотна, на котором есть следы гололеда.

По данным приморского управления Следственного комитета, в автобусе находились 15 детей и их сопровождающий. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК).

В краевом управлении МВД заявили, что в автобусе находились 14 детей-пассажиров и сопровождающий. По предварительным данным, 66-летний водитель не справился с управлением из-за обледенения проезжей части. В результате ДТП пострадали восемь детей, их госпитализировали.