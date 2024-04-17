В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности ввели на территории Липецкой области. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.
Он рассказал, что вблизи границ региона заметили беспилотники. Все силы и средства привели в повышенную готовность.
Губернатор призвал жителей Липецкой области соблюдать спокойствие, не паниковать и следить за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС, а также на телеканале «Липецкое время».
Липецкая область неоднократно подвергалась налетам украинских беспилотников. В регионе периодически объявляют воздушную опасность, срабатывает система ПВО.
11 апреля украинский дрон упал на строящееся здание районной больницы в селе Доброе к востоку от Липецка. Возник пожар. Пострадавших не было.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники