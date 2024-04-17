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Военная операция на Украине ,  
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В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Губернатор Артамонов: в Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Сюжет
Военная операция на Украине

Режим воздушной опасности ввели на территории Липецкой области. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что вблизи границ региона заметили беспилотники. Все силы и средства привели в повышенную готовность.

Губернатор призвал жителей Липецкой области соблюдать спокойствие, не паниковать и следить за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС, а также на телеканале «Липецкое время».

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Игорь Артамонов

Липецкая область неоднократно подвергалась налетам украинских беспилотников. В регионе периодически объявляют воздушную опасность, срабатывает система ПВО.

11 апреля украинский дрон упал на строящееся здание районной больницы в селе Доброе к востоку от Липецка. Возник пожар. Пострадавших не было.

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

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Теги
Липецкая область беспилотники дроны
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