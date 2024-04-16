Жителей пяти деревень в Тюменской области призвали эвакуироваться
Пять деревень Абатского района Тюменской области из-за паводка на реке Ишим подлежат эвакуации, сообщил глава района Игорь Васильев.
«Провел сходы граждан в деревнях Фирсова, Бурдина, Репьева, Ефимова, Логинова. Эти поселения попадают в зону затопления. Население подлежит эвакуации!», — написал он в телеграм-канале.
Васильев призвал жителей не медлить с вывозом имущества, животных и эвакуироваться самим.
С 8 апреля в Тюменской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Ранее в двух районах — Казанском и Ишимском — и в городе Ишим началась срочная эвакуация.
15 апреля уровень воды в Ишиме на гидропосту в районе села Ильинка вырос до 781 см. Критическая отметка для этого поста составляет 800 см. Пика паводка в области ожидают 23–25 апреля.
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