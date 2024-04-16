 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Наводнения в России ,  
0 

Жителей пяти деревень в Тюменской области призвали эвакуироваться

Пять деревень в Тюменской области подлежат эвакуации из-за паводка
Сюжет
Наводнения в России

Жителей пяти деревень в Тюменской области призвали эвакуироваться
Video

Пять деревень Абатского района Тюменской области из-за паводка на реке Ишим подлежат эвакуации, сообщил глава района Игорь Васильев.

«Провел сходы граждан в деревнях Фирсова, Бурдина, Репьева, Ефимова, Логинова. Эти поселения попадают в зону затопления. Население подлежит эвакуации!», — написал он в телеграм-канале.

Васильев призвал жителей не медлить с вывозом имущества, животных и эвакуироваться самим.

Тюменский губернатор обратился к жителям и объявил о начале эвакуации
Общество

С 8 апреля в Тюменской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Ранее в двух районах — Казанском и Ишимском — и в городе Ишим началась срочная эвакуация.

15 апреля уровень воды в Ишиме на гидропосту в районе села Ильинка вырос до 781 см. Критическая отметка для этого поста составляет 800 см. Пика паводка в области ожидают 23–25 апреля.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Тюменская область паводок эвакуация
Материалы по теме
Тюменский губернатор обратился к жителям и объявил о начале эвакуации
Общество
Тюменский губернатор предупредил об историческом максимуме уровня воды
Общество
Тюменский губернатор назвал число населенных пунктов в зоне подтопления
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 99,93 (+0,14) Инвестиции, 16:41 Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 94,07 (+0,49) Инвестиции, 16:41
В США заявили о подготовке КНДР к запуску второго спутника-шпиона Политика, 22:13
Жителей пяти деревень в Тюменской области призвали эвакуироваться Политика, 22:08
«Топит всё, везде». Очевидцы рассказали о последствиях дождей в Дубае Общество, 22:04
Уровень воды близ Кургана приблизился к 8 метрам Общество, 21:53
Фанаты «Барселоны» по ошибке забросали автобус своего клуба вместо ПСЖ Спорт, 21:52
ЦСКА вышел в финал Кубка России в «пути РПЛ» Спорт, 21:25
Шестикратный участник Матча звезд НБА завершил карьеру в 35 лет Спорт, 21:23
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
МАГАТЭ решило отозвать своих инспекторов с иранских ядерных объектов Политика, 21:22
Силовики применили против протестующих в Тбилиси слезоточивый газ Политика, 21:13
МВД заявило о защите чести полиции после сообщений об избиении нацболов Политика, 21:09
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:03
В X5 Group усомнились в выплате дивидендов в 2024 году Инвестиции, 21:00
В Курской области жительница Теткино получила ранения при обстреле Политика, 20:49
Фонд Назарбаева отверг обвинения в попытках дискредитировать власти Политика, 20:33