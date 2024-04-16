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Война санкций ,  
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Байден продлил запрет на прием связанных с Россией судов в портах США

Запрет на прием связанных с Россией судов в портах США продлили еще на год
Сюжет
Война санкций
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Президент США Джо Байден продлил запрет на прием в американских портах морских судов, которые связаны с Россией или ходят под ее флагом.

«Я продлеваю на год действие режима чрезвычайного положения в отношении Российской Федерации и чрезвычайных полномочий, касающихся регулирования пребывания и перемещения связанных с Россией судов в портах Соединенных Штатов», — говорится в уведомлении американского президента, направленном в конгресс США.

Запрет продлен в связи с продолжением боевых действий на Украине. Впервые его ввели в апреле 2022 года.

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Фото:Spencer Platt / Getty Images

Ограничение не распространяется на суда, которые перевозят «исходные материалы, специальные ядерные материалы и побочные ядерные продукты», если у США нет другого надежного поставщика. Заход связанных с Россией судов в американские порты также разрешен в случае чрезвычайных обстоятельств.

Утверждая ограничение в 2022 году, американский президент объяснил, что оно позволит «лишить Россию преимуществ международной экономической системы, которыми они так наслаждались в прошлом».

Власти России называют западные санкции незаконными и требуют их снять. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Западу не удалось обрушить российскую экономику, а последствия санкций ударили в том числе по странам ЕС, а также Великобритании, США и другим государствам, которые вводили ограничения.

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Теги
Джо Байден корабли судно запрет порт США
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