В Москве завели дело о смерти женщины после операции по коррекции фигуры

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Следственный комитет завел уголовное дело в связи со смертью пациентки одной из частных московских клиник, сообщает пресс-служба столичного управления СК.

14 апреля в частной клинике на севере Москвы пациентке 1984 года рождения провели абдоминопластику живота — операцию по коррекции фигуры. На следующий день женщина почувствовала себя плохо, а потом умерла.

Было возбуждено уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть человека, — п. «в» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса.

По данным телеграм-канала Mash и РЕН ТВ, 40-летняя москвичка решила сделать подтяжку живота в московской «СМ-Клинике». Муж погибшей рассказал, что она захотела сделать операцию после родов. В клинике мужчине сообщили, что врачи попытались помочь девушке, но ей резко стало плохо, и они перевели ее в реанимацию, после чего она скончалась. РЕН ТВ со ссылкой на клинику отмечает, что у пациентки оторвался тромб.

«По данному происшествию проводится проверка. Мы не можем раскрывать информацию о пациенте или ходе лечения, так как она составляет врачебную тайну, которую мы можем предоставить только законным представителям пациента или с их письменного согласия», — рассказали РБК в пресс-службе «СМ-Клиники».