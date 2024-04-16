В лесу в Ленобласти нашли тело инкассатора с огнестрельным ранением
Тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили в лесу рядом с дорогой Кириши — Будогощь в Ленинградской области. Об этом сообщает новостной портал 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Погибший работал старшим инкассатором. По информации портала, 49-летний мужчина был ранен в голову, рядом с телом обнаружили пистолет Макарова. На месте также нашли записку, сообщает «Фонтанка».
По данным 47news, по факту произошедшего проводится проверка.
Источник в правоохранительных органах подтвердил РБК информацию о том, что в лесу Ленобласти нашли тело мужчины. Его смерть не носила криминальный характер, отметил собеседник РБК.
Осенью 2023 года ФСБ сообщила о вынесении приговора лидеру ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ), совершавшей нападения на инкассаторов.
По версии следствия, банда радикальных исламистов атаковала перевозивших деньги специалистов в разных регионах России. Похищенные средства злоумышленники отправляли сирийским террористическим организациям. Всего подозреваемые похитили более 100 млн руб. Лидера ячейки Сатторова Орифжона (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) приговорили к 22 годам колонии.
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