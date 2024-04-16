 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В лесу в Ленобласти нашли тело инкассатора с огнестрельным ранением

В лесу в Ленобласти нашли тело инкассатора с огнестрельным ранением
Фото: Валентин Егоршин / РИА Новости
Фото: Валентин Егоршин / РИА Новости

Тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили в лесу рядом с дорогой Кириши — Будогощь в Ленинградской области. Об этом сообщает новостной портал 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Погибший работал старшим инкассатором. По информации портала, 49-летний мужчина был ранен в голову, рядом с телом обнаружили пистолет Макарова. На месте также нашли записку, сообщает «Фонтанка».

По данным 47news, по факту произошедшего проводится проверка.

Источник в правоохранительных органах подтвердил РБК информацию о том, что в лесу Ленобласти нашли тело мужчины. Его смерть не носила криминальный характер, отметил собеседник РБК.

Суд дал 22 года главарю ограбившей инкассаторов на ₽100 млн ячейки ИГИЛ
Общество

Осенью 2023 года ФСБ сообщила о вынесении приговора лидеру ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ), совершавшей нападения на инкассаторов.

По версии следствия, банда радикальных исламистов атаковала перевозивших деньги специалистов в разных регионах России. Похищенные средства злоумышленники отправляли сирийским террористическим организациям. Всего подозреваемые похитили более 100 млн руб. Лидера ячейки Сатторова Орифжона (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) приговорили к 22 годам колонии.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Ленинградская область инкассатор пистолет новости
Материалы по теме
Суд дал 22 года главарю ограбившей инкассаторов на ₽100 млн ячейки ИГИЛ
Общество
В Красноярске два инкассатора пострадали при нападении на их машину
Общество
В Петербурге мужчина с пневматическим пистолетом ограбил банк на ₽8 млн
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 апреля
EUR ЦБ: 99,79 (+0,07) Инвестиции, 15 апр, 16:28 Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 93,59 (+0,15) Инвестиции, 15 апр, 16:28
Путин поговорил с президентом Ирана после атаки на Израиль Политика, 16:02
Знакомьтесь с Девом Пателем: как индийский рыцарь стал манкимэном Life, 15:57
Россиянка проиграла 204-й ракетке мира на турнире WTA во Франции Спорт, 15:55
Зеленский ужесточил правила мобилизации Политика, 15:53
В Греции зажгли огонь Олимпийских игр 2024 года. Фоторепортаж Общество, 15:50 
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:46
Патрушев заявил о проблеме прогнозирования паводков в регионах Общество, 15:45
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
В лесу в Ленобласти нашли тело инкассатора с огнестрельным ранением Общество, 15:39
Фонд Сороса в Киргизии прекратил работу из-за закона об иноагентах Политика, 15:38
Курганский губернатор призвал людей «не испытывать судьбу» из-за паводка Общество, 15:34
Хачанов снялся с крупного турнира в Барселоне Спорт, 15:25
NASA признала, что упавший на дом во Флориде мусор прилетел с МКС Технологии и медиа, 15:18
На Настю Ивлееву составили протокол о дискредитации армии России Общество, 15:18
В Хабаровском крае лед снес мост через реку Сутырь Общество, 15:10