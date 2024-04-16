NASA признала, что упавший на дом во Флориде мусор прилетел с МКС
Космический мусор, пробивший крышу жилого дома в американском штате Флорида, был выброшен с Международной космической станции (МКС), признало Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Как следует из публикации на сайте управления, американская миссия выбросила поддон с использованными батареями в космос в марте 2021 года.
«Предполагалось полное сгорание деталей в атмосфере 8 марта 2024 года. Однако часть предметов прошла атмосферу и попала в дом в Нейплсе во Флориде», — отмечается в сообщении.
Общая масса выброшенного мусора с борта МКС составляла около 5,8 тыс. фунтов (около 2,6 тыс. кг). На здание упала опора оборудования, которым аккумуляторы грузили на поддон. Она изготовлена из никель-хромового жаропрочного металлического сплава инконель, весит 720 грамм, высотой 10,2 сантиметра и диаметром 4 сантиметра.
Как рассказал порталу Wink News глава семьи Отеро, проживающей в поврежденном мусором доме, упавшая опора пробила крышу и потолок. «Что-то проломило здание, проделав большую дыру в полу и потолке», — рассказал Алехандро Отеро, сын которого в момент инцидента находился дома. По свидетельству последнего, шум был такой, что жители дома подумали о падении метеорита.
Никто из людей при этом не пострадал, но повреждения здания пришлось устранять семье Отеро самостоятельно.
На МКС планируют детально изучить инцидент, чтобы определить, почему обломки не сгорели и что следует изменить в инженерном моделировании и анализе избавления от космического мусора впредь.
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