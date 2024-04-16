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Военная операция на Украине ,  
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Дважды оставившего место службы военного осудили на семь лет

Суд в Томске приговорил к семи годам дважды оставившего место службы военного
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Томский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам лишения свободы военного, дважды оставившего место службы, сообщила пресс-служба суда в телеграм-канале.

Приговор вынесли ефрейтору Дмитрию Лаптеву. Суд пришел к выводу, что в 2023 году тот дважды самовольно покинул место службы. В первый раз это произошло в мае, когда военный должен был вернуться из отпуска. В июле того же года его нашли сотрудники полиции.

Суд заключил, что Лаптев хотел «отдохнуть от исполнения служебных обязанностей» и временно уклониться от прохождения военной службы.

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Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

Повторно Лаптев оставил место службы в сентябре того же года, уехав в город Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области. Там он «проводил время по своему усмотрению», и в декабре был обнаружен представителем воинской части.

По совокупности преступлений Лаптева приговорили к семи годам лишения свободы по части 5 статьи 337 Уголовного кодекса (самовольное оставление части или места службы). Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Лаптев признал вину и раскаялся в содеянном, говорится на сайте суда.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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Теги
Томск уклонение от службы в армии дезертирство уголовное дело
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