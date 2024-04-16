ФСБ пресекла попытку диверсии на Транссибе
Сотрудники управления ФСБ по Кемеровской области задержали 27-летнего мужчину, который собирался поджечь более десяти релейных шкафов на Транссибирской железнодорожной магистрали по заданию неизвестных лиц с Украины, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По версии ФСБ, мужчина связался с неизвестными, находящимися на территории Украины, и согласился поджечь релейные шкафы на участке Транссиба за денежное вознаграждение.
Как уточнили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, силовики выявили четыре участка Западно-Сибирской железной дороги в городе Юрга Кемеровской области, где мужчина планировал поджигать релейные шкафы.
В ведомстве сообщили, что задержанному 27 лет. Он употребляет наркотики, был неоднократно судим за кражи и грабежи. С координаторами задержанный связался через мессенджер, полагают в МВД.
Против мужчины завели уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 281 УК — покушение на диверсию. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Мужчине уже предъявили обвинение, его заключили под стражу.
Из дома задержанного во время обысков изъяли две пластиковые бутылки с горючей жидкостью, инструменты, необходимые для поджога, и карту участка железной дороги.
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