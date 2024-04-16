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Политика ,  
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Шольц встретился с Си Цзиньпином в Пекине

Канцлер Германии Олаф Шольц встретился с гла Си Цзиньпинем в Пекине
Олаф Шольц и Си Цзиньпин (справа)
Олаф Шольц и Си Цзиньпин (справа) (Фото: Kay Nietfeld / Reuters)

Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин встретился с немецким канцлером Олафом Шольцем, который прибыл с официальным визитом в Пекин, передает CCTV. Встреча прошла в резиденции Дяоюйтай.

Основной темой переговоров должно было стать экономическое взаимодействие стран. Сам Шольц написал в X (ранее — Twitter) что намерен обсудить с Си Цзиньпинем мирное урегулирование на Украине. Канцлер отметил, что с момента его последнего визита в Китай между правительствами состоялся «интенсивный обмен мнениями», и у руководства двух стран есть много тем для обсуждения.

На этот же день у немецкого канцлера были запланированы переговоры с премьер-министром Китая Ли Цяном.

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Политика
Олаф Шольц

Шольц отправился в Китай 13 апреля, это третий день его визита. Поездка в страну стала второй для политика с момента вступления в должность. Первый визит состоялся в ноябре 2022 года.

14 апреля Шольц посетил мегаполис Чунцин — отправную точку железнодорожного грузового сообщения между Китаем и Европой, которое заканчивается в Дуйсбурге (Северный Рейн — Вестфалия). На следующий день он направился в Шанхай, где, в частности, выступил перед студентами Университета Тунцзи.

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Персоны
Олаф Шольц Си Цзиньпин Пекин Китай переговоры Украина
Шольц Олаф фото

Шольц Олаф

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
Цзиньпин Си фото

Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
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