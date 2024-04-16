Шольц встретился с Си Цзиньпином в Пекине

Олаф Шольц и Си Цзиньпин (справа) (Фото: Kay Nietfeld / Reuters)

Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин встретился с немецким канцлером Олафом Шольцем, который прибыл с официальным визитом в Пекин, передает CCTV. Встреча прошла в резиденции Дяоюйтай.

Основной темой переговоров должно было стать экономическое взаимодействие стран. Сам Шольц написал в X (ранее — Twitter) что намерен обсудить с Си Цзиньпинем мирное урегулирование на Украине. Канцлер отметил, что с момента его последнего визита в Китай между правительствами состоялся «интенсивный обмен мнениями», и у руководства двух стран есть много тем для обсуждения.

На этот же день у немецкого канцлера были запланированы переговоры с премьер-министром Китая Ли Цяном.

Шольц отправился в Китай 13 апреля, это третий день его визита. Поездка в страну стала второй для политика с момента вступления в должность. Первый визит состоялся в ноябре 2022 года.

14 апреля Шольц посетил мегаполис Чунцин — отправную точку железнодорожного грузового сообщения между Китаем и Европой, которое заканчивается в Дуйсбурге (Северный Рейн — Вестфалия). На следующий день он направился в Шанхай, где, в частности, выступил перед студентами Университета Тунцзи.