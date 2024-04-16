Гинцбург назвал сроки поступления препарата против супербактерий в оборот

Гинцбург: препарат против супербактерий «Фтортиазинон» поступит в оборот в июне

Новый российский антибактериальный препарат широкого спектра действия «Фтортиазинон» поступит в оборот в июне, сообщил «РИА Новости» директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Первая серия должна выйти в гражданский оборот в июне. Это небольшая партия около 5 тыс. таблеток, что составляет около 400 курсов», — сказал он.

Гинцбург рассказал, что принимать «Фтортиазинон» нужно два раза в день. Курс лечения при легком течении болезни составит семь дней, при тяжелом — 14 дней.

Минздрав зарегистрировал новый антибиотик «Фтортиазинон» в начале апреля.

Препарат предназначен для лечения бактериальных инфекций и эффективен против устойчивых к антибиотикам бактерий, в том числе синегнойной палочки (Pseudomonas aeruginosa), кишечной палочки (Escherichia coli), клебсиеллы пневмонии (Klebsiella pneumoniaе). «Фтортиазинон» способен подавлять вирулентность бактерий и выделение ими токсинов, а также блокирует подвижность болезнетворных микроорганизмов и подавляет образование ими биопленок.

Минздрав утверждает, что у «Фтортиазинона» среди всех антибиотиков в мире нет аналогов по механизму действия.

Гинцбург ранее отмечал, что препарат действует «на все возбудители, обследованные на сегодняшний день», но прежде всего на грамотрицательные бактерии, которые вызывают в том числе такие инфекции, как бруцеллез, болезнь кошачьих царапин, холеру и сальмонеллу.