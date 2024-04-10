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Взрыв и пожар на заводе во Франции. Видео

Кадры взрыва и пожара на заводе в Сете во Франции

Взрыв и пожар на заводе во Франции. Видео
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На заводе компании Saipol в Сете на юге Франции произошел взрыв, после чего на территории предприятия начался пожар, сообщает BFM TV.

Один человек пострадал, он находится в критическом состоянии. Это сотрудник компании, его госпитализировали в больницу в Монпелье. По данным прокуратуры департамента Эро на юге Франции, «инцидент произошел на складе по этерификации» — производству топлива из семян.

Saipol — дочерняя компания группы Avril, которая занимается переработкой масличных культур семян, в том числе рапса и подсолнечника, в продукты питания. Организация является «французским лидером в переработке масличных культур», уточняется на сайте Saipol.

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Теги
Франция взрыв Пожар переработка заводы
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