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В суд поступило дело в отношении разработчика суперкомпьютеров Абрамова

В суд поступило уголовное дело на члена-корреспондента РАН Абрамова
Сергей Абрамов
Сергей Абрамов (Фото: Юрий Машков / ТАСС)

Уголовное дело в отношении члена-корреспондента РАН и одного из ведущих специалистов по суперкомпьютерным системам Сергея Абрамова, обвиняемого в финансировании экстремизма, поступило в суд, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Ярославского суда.

Судебное заседание пока не назначено.

Абрамова обвиняют по ч. 1 ст. 282.3 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этой статье — до восьми лет лишения свободы, в случае использования служебного положения — до десяти лет.

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Общество
Сергей Абрамов

10 апреля 2023 года силовики пришли с обыском к Абрамову, после чего он несколько суток провел в СИЗО и в итоге был помещен под домашний арест.

По данным источников «Коммерсанта», Абрамова обвиняют в перечислении денег Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом и экстремистской организацией, запрещен в России). В беседе с T-invariant Абрамов рассказывал, что это уже четвертая попытка его «в чем-то» обвинить. Свою вину он не признал, отметив, что никакие переводы экстремистским организациям не совершал.

В ноябре 2023 года следствие ходатайствовало в суде о назначении Абрамову судебно-психиатрической экспертизы, ходатайство было удовлетворено. Экспертиза проходила в декабре 2023 года, Абрамова признали вменяемым.

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Теги
Ярославская область ученый экстремизм
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